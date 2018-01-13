Пьяные боевики возле Донецка бранились и угрожали бойцам ВСУ

КИЕВ. 13 января. УНН. Военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали, что боевики вблизи шахты Бутовка в нетрезвом состоянии выкрикивают ругательства и угрожают. Провокации врага украинские защитники принимают как его слабость. Об этом со ссылкой на данные мобильной пресс-группы ОТУ "Донецк" сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Как отмечается, обстрелы со стороны оккупированного Донецка не прекращаются, боевики преимущественно ведут огонь из стрелкового оружия и гранатометов. На отдельных участках активизировались вражеские снайперы, которые используют современное оружие разного калибра.

В светлое время суток боевики ведут преимущественно беспорядочный огонь. Активизируют огневую активность по украинским позициям только с наступлением сумерек. Дневное время враг использует для перемещения своих сил, укрепления позиций и подвозя боеприпасы, добавили в штабе.

"Позиции оккупанта находятся очень близко и враг порой пытается перекрикиваться с нашими защитниками. Военнослужащие Вооруженных сил Украины рассказали, что боевики в нетрезвом состоянии выкрикивают различные бранные лозунги, угрожают. Такие провокации врага воины принимают его слабость", - говорится в сообщении.

Огонь, как отметили в штабе, не открывается, но украинские защитники готовы к любому развитию ситуации в районе обороны подразделения.

Напомним, боевики взрывают тела погибших коллег, чтобы получать их зарплату.