Порошенко рассчитывает на продолжение поддержки ФРГ после формирования коалиции

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что переговоры о формировании коалиции между лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов в Германии увенчаются успехом, а также на то, что поддержка Украины и в дальнейшем будет оставаться приоритетом Берлина. Об этом Глава государства написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Искренне поздравляю достигнутую лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов договоренность о старте коалиционных переговоров. Надеюсь, что они увенчаются успехом, а также на то, что неизменная поддержка Украины, ее территориальной целостности и курса реформ и в дальнейшем будет оставаться приоритетом внешней политики Германии", - отметил Президент.

Напомним, накануне в Германии заявили о прорыве в переговорах по созданию коалиции.