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Разведка: боевик на Донбассе стрелял по гражданским при попытке их ограбления

Разведка: боевик на Донбассе стрелял по гражданским при попытке их ограбления

КИЕВ. 13 января. УНН. На Донбассе боевик открыл огонь по гражданским жителям при попытке ограбления их дома. Об этом со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"11 января военнослужащий одной из частей так называемого 1-го армейского корпуса при попытке ограбления дома гражданских лиц применил огнестрельное оружие. В результате огнестрельное ранение получила местная жительница. Их помещению и личному имуществу нанесен значительный ущерб", - сообщил Д.Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что командиры боевиков ради экономии денег на компенсации своих погибших коллег подрывают их тела.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс
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