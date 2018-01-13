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Разведка: среди главарей боевиков процветают коррупционные схемы с привлечением гражданских

Разведка: среди главарей боевиков процветают коррупционные схемы с привлечением гражданских

КИЕВ. 13 января. УНН. На Донбассе командиры боевиков привлекают гражданское население для коррупционных схем и присвоения денежного обеспечения. Об этом со ссылкой на данные разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

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"На штатные должности в воинских подразделениях фиктивно зачисляют местных жителей, которые реально к прохождению военной службы не приобщены. За это они скрыто дают командирам-благотворителям 2/3 выданных им штатных денежных выплат, что составляет около 10 тысяч рублей", - сообщил Д.Гуцуляк.

Напомним, в течение вчерашних суток в зоне проведения антитеррористической операции двое украинских военнослужащих получили ранения, их состояние - средней тяжести и удовлетворительное.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, разведка
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