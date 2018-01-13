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В Одесской области выстрелом из РПГ разрушили стену кафе

В Одесской области выстрелом из РПГ разрушили стену кафе

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ОДЕССА-КИЕВ. 13 января. УНН. В Белгород-Днестровском Одесской области неизвестный из огнестрельного оружия осуществил выстрел в здание заведения общественного питания. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области.

"В результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Для проведения досудебного расследования создана усиленная следственно-оперативная группа.

В результате выстрела никто не пострадал. Проводятся первоочередные оперативно-следственные мероприятия на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Напомним, автомобиль с полицейскими обстреляли из РПГ в Днепропетровской области.

Источник: УНН
Теги: полиция, Одесская область
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