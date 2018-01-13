В Иране отказались пересматривать ядерную сделку

КИЕВ. 13 января. УНН. Иран отверг требования президента США Дональда Трампа о внесении серьезных изменений в договор об атомной программе. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

"Этот договор является международно признанным и завершенным пактом и не может являться предметом новых обсуждений", - заявили в министерстве.

В документе указывается, что Тегеран не согласится на внесение поправок и не примет на себя новых обязательств, выходящих за рамки договора, заключенного в Вене в 2015 году.

В заявлении иранского МИДа указывается, что, если США откажутся от соблюдения условий атомной сделки, то Иран тоже не будет соблюдать этот договор. В заявлении также говорится, что человеку с "расистским мышлением и грязными репликами" ("грязные дыры" - ред.) не подобает рассуждать о правах человека в других странах.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вечером 12 января уже заявил, что атомная сделка не является предметом дальнейшего торга, а ультиматум Д.Трампа назвал "скучным". "Политика Трампа является лишь отчаянной попыткой похоронить серьезный международный договор. Вместо того, чтобы вновь и вновь прибегать к скучной риторике, США следует соблюдать договор, как это делает Иран", - отметил М.Зариф.

Позиция Вашингтона о необходимости существенного пересмотра условий ядерной сделки с Ираном получила лишь сдержанный отклик со стороны Европейского Союза и Германии. В ночь на субботу в Брюсселе заявили, что "приняли к сведению" заявление президента США Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря немецкого внешнеполитического ведомства, в правительстве ФРГ также "приняли к сведению" заявление Д.Трампа и намерены обсудить его с европейскими партнерами для согласования общего подхода.

Напомним, ранее Соединенные Штаты приняли решение продлить заморозку санкций, введенных против Ирана через реализацию им атомной программы, еще на 120 дней. При этом в США заявили, что в течение этого срока в атомную сделку должны быть внесены серьезные изменения.