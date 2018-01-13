БК "Днепр" одержал десятую подряд победу в украинской Суперлиге

КИЕВ. 13 января. УНН. После паузы чемпионат Украины по баскетболу (Суперлига Пари-Матч) вернулся и на выходе из каникул в гости к БК "Днепр" приехала одесская "БИПА", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу БК "Днепр".

В первой половине "Днепр" искал свой ритм, искал свою игру как в защите, так и нападении. Одесситы находили легкие очки и две четверти держались вплотную к противнику. В результате всего "+5" лидера чемпионата до большого перерыва.

Уже в третьей четверти "Днепр" заработал задел и довел противостояние до победного конца - 93:69.

Персональная статистика:

БК "Днепр": Глебов - 29 оч, 7 пб, Мишула - 18 оч, 8 рп.

БК "БИПА": Беликов - 16 оч, 5 пб, Тищенко - 10 оч.

Отметим, что в другом противостоянии "Химик" обыграл харьковский "Политехник" - 87:81.

Добавим, что "Днепр" одержал 10 победу подряд и имеет 15 побед в 16 встречах - 1 место. "БИПА" шестая при 6 выигрышах в 15 баталиях.

Напомним, "Днепр" разгромил "Будивельник" в четвертьфинале Кубка Украины.