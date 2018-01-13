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Россия отчиталась об историческом минимуме заключенных

Россия отчиталась об историческом минимуме заключенных

КИЕВ. 13 января. УНН. Количество заключенных в России достигло исторического минимума. Об этом со ссылкой на данные федеральной службы исполнения наказаний РФ сообщает Эхо Москвы, передает УНН.

По данным российского ведомства, на 1 января этого года в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ находилось около 176 тыс. человек против 630 тысяч на начало 2016 года.

Отмечается, что только за последний месяц прошлого года количество заключенных в России сократилось почти на 4 тысячи человек.

Как сообщал УНН, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина с помощью международного сообщества будет пытаться как можно быстрее освободить украинских политзаключенных из России и аннексированного Крыма.

Источник: УНН
Теги: Россия, заключенные, тюрьма
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