Участие Украины в IRENA позволит претендовать на льготные кредиты на "зеленые" проекты

КИЕВ. 13 января. УНН. Присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии IRENA даст возможность обращаться к Абудабийському фонду развития за льготными кредитами на "зеленые" проекты. Об этом заявила член комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, народный депутат от "Народного фронта" Наталья Кацер-Бучковская во время визита украинской делегации на 8-ю Ассамблею IRENA в Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Участие Украины в IRENA позволит претендовать на получение льготных кредитов под 1-2% на срок до 20 лет, а также идти в ногу с мировыми инновациями и получать ценностные рекомендации по законодательной деятельности в сфере возобновляемой энергетики", - отметила Н.Кацер-Бучковская.

Она отметила, что, кроме этого, присоединение Украины к IRENA даст возможность привлекать инвестиции вместе с 150 странами-членами этой организации.

"Участие в заседании на 8-й Ассамблеи IRENA имеет важное значение для дальнейшей интеграции Украины в этой организации и налаживания эффективного сотрудничества между Украиной и странами-членами IRENA", - отметила нардеп.

Напомним, Президент одобрил присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии IRENA.