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Макрон хочет, чтобы французский багет защитила ЮНЕСКО

Макрон хочет, чтобы французский багет защитила ЮНЕСКО

КИЕВ. 13 января. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что французский багет должен попасть в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

"Багет - это предмет для зависти во всем мире", - сказал он, выражая поддержку национальной ассоциации пекарей страны.

Французские пекари говорят, что сохранить нужно не только название выпечки и ее форму, но и рецепт приготовления и перечень ингредиентов.

Напомним, ранее итальянскую пиццу и еще 11 новых элементов внесли в культурное наследие ЮНЕСКО.

Источник: УНН
Теги: Франция, ЮНЕСКО, Эммануэль Макрон
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