Новости: Культура
Суббота, 13 января 2018, 17:07 • Дарья Чабанова
Фильм "Киборги" собираются подать на "Оскар"
КИЕВ. 13 января. УНН. Фильм "Киборги" будут подавать на участие в кинопремии "Оскар" от Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев, передает УНН.
"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - сказал А.Сеитаблаев.
Также он отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относятся к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.
Напомним, ранее Министерство культуры Украины сообщало, что в 2018 году на производство и распространение фильмов патриотического направления потратят 500 тысяч гривен.
Источник: УНН
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