Фильм "Киборги" собираются подать на "Оскар"

КИЕВ. 13 января. УНН. Фильм "Киборги" будут подавать на участие в кинопремии "Оскар" от Украины. Об этом в эфире "5 канала" заявил режиссер фильма Ахтем Сеитаблаев, передает УНН.

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - сказал А.Сеитаблаев.

Также он отметил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относятся к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины сообщало, что в 2018 году на производство и распространение фильмов патриотического направления потратят 500 тысяч гривен.