Газопровод до Авдеевки достроен и готов к испытаниям

КИЕВ. 13 января. УНН. Авдеевский газопровод полностью готов к началу испытаний. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.

"Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью до начала испытаний", - сообщил П.Жебривский.

По его словам, сегодня с 10 часов утра его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки. Накачивать будут поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда - три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. Потом уже можно будет засыпать трубу, накачать газ и подключать дома.

Напомним, ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сообщал, что подводящий газопровод к Авдеевке построят до конца 2017 года.