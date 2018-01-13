Биатлон: женская сборная Украины не попала в топ-10 эстафеты в Рупольдинге

КИЕВ. 13 января. УНН. В немецком Рупольдинге завершилась женская эстафетная гонка, которая продолжила программу пятого этапа Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Украина в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной пришли к финишу лишь 11-ми. "Желто-голубые" обошлись без штрафных кругов, но использовали 12 дополнительных патронов, уступив победительницам немкам 2:13,7 минутами.

На вторую ступеньку подиума поднялись биатлонистки из Италии. Третье место заняла сборная Швеции.

Примечательно, что результат женской сборной Украины стал худшим в эстафетах Кубков мира за последние восемь лет.

Отметим, что в эстафетном зачете нынешнего сезона украинки занимают 4-е место (124 балла) и на 2 очка опережают Россию. На 6 пунктов больше у шведок, на 16 - у Франции. Лидирует Германия (174).

Добавим также, завтра на болельщиков в Рупольдинге ждут два масс-старта.

Напомним, мужская сборная Украины заняла 15 место на эстафете в Рупольдинге.