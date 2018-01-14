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Лебедь опять примерз ко льду в Кировоградской области

Лебедь опять примерз ко льду в Кировоградской области

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 13 января. УНН. На реке Сугоклея в селе Черняховка Кировоградского района спасатели освободили лебедя из ледяной ловушки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на реке Сугоклея ко льду примерз лебедь и не может освободиться самостоятельно", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, спасатели из Кропивницкого с помощью лодки добрались до примерзшего лебедя и освободили его из ледяной ловушки.

Птица при этом не пострадала, добавили в ведомстве.

Напомним, недавно лебеди в Кировоградской области также попали в ледяную ловушку.

Источник: УНН
Теги: лед, Кировоградская область
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