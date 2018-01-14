Боевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллерию

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня боевики на Донбассе впервые со времени установления новогодне-рождественского перемирия применили артиллерию. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями вооружение укрепления Вооруженных сил Украины. Сегодня, впервые за время перемирия, оккупанты применили артиллерию", - отметили в штабе.

На луганском направлении, по сообщению штаба, под обстрелом противника оказались украинские позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-миллиметровых минометов.

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Как отмечается, на донецком направлении от начала суток было горячее.

"На Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-миллиметровых минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов", - говорится в сообщении.

На других участках, как указано, агрессор обстреливал украинские позиции из 120-миллиметровых минометов и гранатометов недалеко от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-миллиметровых минометов - около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.

"В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ", - отметили в штабе.

Напомним, на Донбассе боевик открыл огонь по гражданским при попытке их ограбления.