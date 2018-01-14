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Боевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллерию

Боевики на Донбассе впервые за время перемирия применили артиллерию

КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня боевики на Донбассе впервые со времени установления новогодне-рождественского перемирия применили артиллерию. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенных минскими соглашениями вооружение укрепления Вооруженных сил Украины. Сегодня, впервые за время перемирия, оккупанты применили артиллерию", - отметили в штабе.

На луганском направлении, по сообщению штаба, под обстрелом противника оказались украинские позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-миллиметровых минометов.

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Как отмечается, на донецком направлении от начала суток было горячее.

"На Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-миллиметровых минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному. Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов", - говорится в сообщении.

На других участках, как указано, агрессор обстреливал украинские позиции из 120-миллиметровых минометов и гранатометов недалеко от шахты Бутовка, а из стрелкового оружия и 82-миллиметровых минометов - около Каменки. Также из гранатометов различных видов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие вблизи Верхнеторецкого.

"В общем, с начала суток, вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ", - отметили в штабе.

Напомним, на Донбассе боевик открыл огонь по гражданским при попытке их ограбления.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс
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