Экс-тренер "Шахтера" возглавил сборную Молдовы

КИЕВ. 13 января. УНН. Новым главным тренером сборной Молдовы назначен бывший помощник Мирчи Луческу в донецком "Шахтере" - Александр Спиридон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и сайт Федерации футбола Молдовы.

Контракт подписан по схеме "1 год+1". В должности А.Спиридон сменил бывшего наставника Игоря Добровольского, у которого соглашение закончилось 31 декабря 2017-го года.

"Давно не следил за молдавским футболом. Из игроков знаю только Епуряну, Ионица и Гацкана. Но мне очень интересно приступить к работе. У меня будут играть те, кто сильнее на данный момент, независимо от возраста и регалий. Молдова не оскудела на хороших футболистов. Надо замечать молодых игроков и работать с ними. Мы будем играть в Лиге наций. Наша цель - занять первое место в своей группе", - заявил новый тренер Молдовы.

Первый матч под руководством нового тренера молдавская сборная проведёт 27 января против участницы ЧМ-2018 Южной Кореи. Через три дня команда А.Спиридона сыграет с Азербайджаном. Оба спарринга пройдут в Анталье.

Примечательно, что А.Спиридон долгое время был помощником Мирчи Луческу. В 2004-2016 годах они работали в "Шахтере", а в сезоне 2016/2017 тренировали "Зенит". С донецким клубом А.Спиридон восемь раз выигрывал чемпионат Украины, а в 2009 году завоевал Кубок УЕФА.

Добавим также, на заре тренерской карьеры (в 2001 году) А.Спиридон уже возглавлял сборную Молдовы. До переезда в Украину тренировал ряд молдавских клубов. Под его руководством "Зимбру" трижды (1994-1996) становился чемпионом.

Напомним, Моуриньо заинтересовался трансфером полузащитника "Шахтера".