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Украинцев нет среди пострадавших в ДТП под Прагой

Украинцев нет среди пострадавших в ДТП под Прагой

КИЕВ. 13 января. УНН. Граждане Украины не пострадали в ДТП с участием автобуса вблизи чешской столицы Праги. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.

"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших в ДТП на окраине Праги", - отметил он.

Как сообщал УНН, по данным чешских властей, три человека погибли, 48 ранены в результате столкновения автобуса с автомобилем недалеко от Праги.

По данным департамента консульской службы МИД Украины, среди пострадавших в ДТП под Прагой были четыре иностранца.

Источник: УНН
Теги: ДТП, МИД, Чехия
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