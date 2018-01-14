Новости: Происшествия
Суббота, 13 января 2018, 20:10 • Юлия Шрамко
Украинцев нет среди пострадавших в ДТП под Прагой
КИЕВ. 13 января. УНН. Граждане Украины не пострадали в ДТП с участием автобуса вблизи чешской столицы Праги. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.
"По информации полиции, украинцев нет среди пострадавших в ДТП на окраине Праги", - отметил он.
Как сообщал УНН, по данным чешских властей, три человека погибли, 48 ранены в результате столкновения автобуса с автомобилем недалеко от Праги.
По данным департамента консульской службы МИД Украины, среди пострадавших в ДТП под Прагой были четыре иностранца.
За інформацією поліції, українців немає серед постраждалих під час дтп на околиці Праги.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 13 січня 2018 р.
Источник: УНН
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