В РФ завершили прием документов для участия в выборах президента

КИЕВ. 13 января. УНН. Центральная избирательная комиссия в России сообщила, что завершила прием документов от претендентов на участие в выборах президента страны. Такие документы поступили от 24 политических партий и 46 самовыдвиженцев, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сейчас кандидатами уже официально зарегистрированы два выдвиженца парламентских политических партий: Владимир Жириновский от его Либерально-демократической партии России и Павел Грудинин, директор "Совхоза имени Ленина" из Подмосковья, которого выдвинула Компартия.

Другие претенденты - и самовыдвиженцы, и выдвиженцы внепарламентских партий - должны подать достаточное количество голосов избирателей в свою поддержку.

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Действующий президент Владимир Путин, который стремится баллотироваться на новый, уже четвертый срок на следующие шесть лет, идет как самовыдвиженец. В его штабе заявили, что уже собрали необходимые 300 тыс. подписей, но пока не прекращают дальше собирать их.

По сообщениям активистов, в некоторых местах РФ к сбору подписей принудительно привлекали бюджетников (врачей, учителей), студентов или родителей школьников. Официальные лица отрицали это.

Также избирательные кампании уже ведут такие деятели, как телеведущая Ксения Собчак и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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Среди 15 претендентов, которым уже отказали в регистрации - и оппозиционный деятель Алексей Навальный. Ему отказали на основании наличия судимости - он приговорен к условному сроку в так называемом деле "Кировлеса". А.Навальный назвал решение ЦИК России незаконным и призвал бойкотировать выборы. В Кремле в ответ заявляли, что правоохранительные органы должны проверить призывы А.Навального к бойкоту выборов на предмет возможного нарушения закона.

Как ожидается, уже в первом круге выборов, назначенного на 18 марта, со значительным отрывом победит 65-летний Владимир Путин. Фактически он руководит Россией уже 18-й год, с 31 декабря 1999 года, когда подал в отставку предыдущий президент Борис Ельцин, - при этом в течение 2008-2012 годов с должности премьер-министра России при президентстве своего соратника Дмитрия Медведева, пишет издание.