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Украина снова планирует выйти на мировые рынки капитала после получения транша МВФ

Украина снова планирует выйти на мировые рынки капитала после получения транша МВФ

КИЕВ. 13 января. УНН. Украина снова планирует выйти на мировые рынки капитала после получения транша МВФ. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"Инвесторы обращают внимание на наше сотрудничество с МВФ. То есть, если у нас есть определенное торможение процесса, это, конечно, не является хорошим. Поэтому мы, в принципе, рассчитываем на выход на рынки после получения следующего транша", - сказал он.

По словам министра, это будет правильным и политика Украины в этом последовательна.

"Мы и первый раз привлекали средства от инвесторов, основываясь на том, что мы в программе МВФ и продолжаем реформы, поэтому наша экономика будет развиваться, и те деньги, которые мы привлекаем, они инвестируются эффективно в развитие нашей экономики", - пояснил он.

"Поэтому сотрудничество с МВФ в контексте размещения евробондов - это является ключевым", - подытожил глава Минфина.

Напомним, Украина планирует в 2018 году разместить евробонды на 1,5 млрд долл.

Добавим, в 2017 году Украина впервые вышла на рынки суверенных заимствований за последние три года и позаимствовала 15-летние еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,3-7,5%.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Минфин, евробонды
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