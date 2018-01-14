КИЕВ. 13 января. УНН. Украина снова планирует выйти на мировые рынки капитала после получения транша МВФ. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Голосу Америки, передает УНН.

"Инвесторы обращают внимание на наше сотрудничество с МВФ. То есть, если у нас есть определенное торможение процесса, это, конечно, не является хорошим. Поэтому мы, в принципе, рассчитываем на выход на рынки после получения следующего транша", - сказал он.

По словам министра, это будет правильным и политика Украины в этом последовательна.

"Мы и первый раз привлекали средства от инвесторов, основываясь на том, что мы в программе МВФ и продолжаем реформы, поэтому наша экономика будет развиваться, и те деньги, которые мы привлекаем, они инвестируются эффективно в развитие нашей экономики", - пояснил он.

"Поэтому сотрудничество с МВФ в контексте размещения евробондов - это является ключевым", - подытожил глава Минфина.

Напомним, Украина планирует в 2018 году разместить евробонды на 1,5 млрд долл.

Добавим, в 2017 году Украина впервые вышла на рынки суверенных заимствований за последние три года и позаимствовала 15-летние еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,3-7,5%.