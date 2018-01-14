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Военный лицей имени Богуна должен быть полностью украинским по духу - ректор

Военный лицей имени Богуна должен быть полностью украинским по духу - ректор

КИЕВ. 13 января. УНН. Киевский военный лицей имени Ивана Богуна должен полностью стать украинским по духу. Об этом заявил ректор образовательного учреждения генерал-майор Игорь Гордейчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отмечается, руководитель лицея планирует реформировать лицей. "Его задача номер один следующее: лицей должен быть свободным от коррупции", - отметили в Минобороны, указав, что ректор обещает приложить максимум усилий для достижения такого результата.

"Задача вторая: лицей должен полностью стать украинским по духу", - отметили в оборонном ведомстве.

Также И.Гордейчук отметил, что мечтает о том, чтобы значительно больше "богуновцев" вступали в военные вузы.

Напомним, лицеисты военного лицея им. Богуна присягнули на верность Украине.

Источник: УНН
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