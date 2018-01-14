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В киевском метро колядники "водили козу"

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КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня по случаю Щедрого вечера и Праздника Маланки на станции метро “Золотые ворота” украинская группа исполняла щедривки, передает корреспондент УНН.

Группы украинской народной песни “Денница” и “Слово женщине” на платформе станции метро “Золотые ворота” исполняли украинские народные щедривки.

Участники действа “привели козу”, роль которой исполняла Богдана Ивахненко. Также выполнялись сценки с участием Маланки и Василия. На самом деле, по украинской традиции, роль Маланки выполняет мужина и Василия играет женщина. Сегодня Маланку играл участник коллектива “Денница” Андрей Федун, а Василия — Леся Козенко. В народе такое представление называют Маланкуванием.

Все колядники были одеты в этническую украинскую одежду и имели при себе звезду. У женщин на головах были платки. Труппа исполняла украинские древние щедривки собраны из разных краев Украины. Кроме традиционного сценария, коллективы исполняли импровизированные интермедия.

Действо началось на платформе в метро, ​​после чего артисты, напевая, направились на Софийскую площадь щедровать под елкой.

Источник: УНН
Теги: Киев, метро
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