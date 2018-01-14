Террорист-смертник подорвал себя в Багдаде: 8 погибших

КИЕВ. 13 января. УНН. Из-за нападения террориста-смертника в Багдаде в субботу, 13 января, погибли не менее 8 человек. Еще как минимум десять человек ранены, передает УНН со ссылкой на агентство AP.

Как сообщили в полиции, теракт произошел в северной части иракской столицы на людной улице возле полицейского пункта. Среди раненых есть и правоохранители. Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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По сообщению портала Al Baghdadia News, вероятной целью нападения был кортеж главы совета провинции Багдад Рияда аль-Адада.

Пока ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

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Как сообщал УНН, в конце ноября жертвами атаки террористов-смертников в Багдаде стали 17 человек, еще 28 получили ранения.