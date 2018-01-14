Трем грабителям ювелирного магазина в отеле Ritz в Париже предъявлены обвинения

КИЕВ. 13 января. УНН. Трем мужчинам, которые ограбили ювелирный магазин в парижском отеле Ritz, предъявили обвинения, еще двое подозреваемых остаются на свободе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AFP.

Арестованные мужчины, по информации полиции, проживали в парижском регионе и были ранее известны правоохранителям.

Им были предъявлены обвинения в организации кражи с помощью оружия, причинение насилия и причинения вреда имуществу.

Двоих других подозреваемых разыскивает полиция.

Как сообщал УНН, французская полиция нашла похищенные вооруженными грабителями из магазина в знаменитом отеле Ritz в Париже 10 января ювелирные изделия, по данным правоохранителей, стоимость драгоценностей составляет 4,5 миллиона евро. Они лежали в сумке, которую во время бегства с места преступления уронил один из пяти грабителей.