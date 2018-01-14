В Вене 20 тысяч человек протестовали против правительства

КИЕВ. 13 января. УНН. В Вене в субботу, 13 января, прошла массовая антиправительственная демонстрация. В акции приняли участие около 20 тысяч человек, информирует УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт венской полиции.

Демонстрация прошла мирно. Ее участники собрались на площади Кристиана Брода у Западного вокзала Вены и прошли маршем к центру города.

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К участию в акции призвали организации левого толка Offensive gegen Rechts, Plattform Radikale Linke и движение в защиту беженцев Plattform für eine menschliche Asylpolitik. Организаторы обвиняют правящую коалицию в составе Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС) в расистских, правоэкстремистских и неофашистских тенденциях.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года несколько тысяч человек собрались в центре Вены, протестуя против нового коалиционного правительства Австрии, в состав которого вошли представители консерваторов (Австрийской народной партии) и ультраправых (Австрийской партии свободы).