В Британии сожгли волонтера, который помогал украинским военным

КИЕВ. 14 января. УНН. Утром 8 января на острове Гернси, который находится в проливе Ла-Манш, исчез 33-летний волонтер Микус Альпс также была найдена сожженная машина, по одной из версий мужчина был сожжен в ее салоне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение местной полиции, опубликованное на ее официальной Facebook-странице.

В полиции добавили, что утром 8 января на острове сожгли автомобиль. На водительском сиденье обнаружили, вероятно, человеческие останки. Эта информация пока не подтверждена. Также правоохранители отметили, что он является выходцем из Латвии, но жил на Гернси.

Украинские друзья волонтера, который передавал добровольцам старые автомобили, говорят, что его сожгли заживо в машине.

Отмечается, что Альпс имел на Гернси небольшой собственный бизнес по утилизации машин. По словам его украинских знакомых, волонтер получал много угроз.

На днях Альпс должен был везти в Украину очередную машину. Он попросил встретить его на границе, так как боялся за свою жизнь.

Как сообщал УНН, в декабре прошлого года убийцу военнослужащего в Донецкой области осудили до 13 лет за решеткой.