Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии
КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
“В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю”, — заявил Эрдоган.
Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.
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Как сообщал УНН, Иран и Россия должны выполнять свои обязательства в Сирии как страны-гаранты режима перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.