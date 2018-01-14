Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 14 января 2018 06:17
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
КПВВ на Донбассе планируют обустроить в течение 3-4 месяцев - Грымчак
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии

Эрдоган пригрозил начать военную операцию в Сирии

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может в течение недели начать операцию на территории сирийских курдов в регионах Манбидж и Африн на северо-западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

“В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю”, — заявил Эрдоган.

Анкара неоднократно осуждала Вашингтон за военную поддержку сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции арестовали “ключевого организатора” убийства посла Карлова

Как сообщал УНН, Иран и Россия должны выполнять свои обязательства в Сирии как страны-гаранты режима перемирия. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Источник: УНН
Теги: Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.