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Воскресенье, 14 января 2018, 01:34 • Сергей Куркович
ФК "Динамо" продлил контракт с защитником Морозюком
КИЕВ. 14 января. УНН. Вице-капитан киевского клуба Николай Морозюк продлил срок своего соглашения с ФК "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.
Срок действия нового соглашения равняется трем годам.
Стоит отметить, что в этом сезоне 29-летний футболист сыграл 25 матчей за “Динамо”, забил четыре гола и отдал семь голевых пасов.
Добавим также, Морозюк выступает в киевском клубе с 2015 года, вернувшись из донецкого “Металлурга”.
Как сообщал УНН, полузащитник Руслан Ротань перешел с чешской “Славии” в “Динамо”.
Источник: УНН
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