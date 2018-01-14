ФК "Динамо" продлил контракт с защитником Морозюком

КИЕВ. 14 января. УНН. Вице-капитан киевского клуба Николай Морозюк продлил срок своего соглашения с ФК "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Срок действия нового соглашения равняется трем годам.

Стоит отметить, что в этом сезоне 29-летний футболист сыграл 25 матчей за “Динамо”, забил четыре гола и отдал семь голевых пасов.

Добавим также, Морозюк выступает в киевском клубе с 2015 года, вернувшись из донецкого “Металлурга”.

Как сообщал УНН, полузащитник Руслан Ротань перешел с чешской “Славии” в “Динамо”.