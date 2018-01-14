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Грузинские СМИ опубликовали заявление Порошенко к ФСБ с обещанием не заниматься антироссийской деятельностью

Грузинские СМИ опубликовали заявление Порошенко к ФСБ с обещанием не заниматься антироссийской деятельностью

КИЕВ. 14 января. УНН. Грузинский телеканал “Рустави-2” опубликовал копии обращения Президента Украины Петра Порошенка в ФСБ, в котором он обещает не действовать против интересов Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на сайт канала.

Согласно с этими документами, Президент якобы обещает во время пребывания на территории России неуклонно придерживаться российского законодательства.

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р., в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не участвовать в деятельности, направленной против интересов РФ", — говорится в опубликованном телеканалом заявлении.

Стоит отметить, что одно из заявлений датированно 3 февраля 2007 года: в этот день еще народного депутата Украины Порошенко не пустили в Россию.

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Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: Президент Украины, Петр Порошенко
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