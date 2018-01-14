Трамп назвал автора книги о нем психически больным

КИЕВ. 14 января. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал психически больным и обвинил в распространении ложных сведений журналиста Майкла Вульфа, который написал скандальную книгу о нем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт президента.

“Нам сообщают так много фейковых новостей. Они даже не пытаются донести правильную информацию или исправиться в случае ошибки”, — отметил в своем микроблоге политик.

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Также он написал, что они (СМИ): “продвигают фейковую книгу психически больного автора, который сознательно пишет неправдивую информацию”.

Объясняя всю ситуацию, связанную со скандальной книгой, президент США высказался о том, что вся ситуация спровоцирована “истерикой ведущих СМИ” из-за его победы на президентских выборах в прошлом году.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп выступил с критикой новой книги Майкла Вулфа о его предвыборной кампании и первых днях его президентства, характеризуя ее как “полную лжи”.