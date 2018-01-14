Губернатор Гавайев извинился за ошибочную ракетную тревогу

КИЕВ. 14 января. УНН. Губернатор Гавайев Дэвид Иге принес извинения за отправленное жителям этого штата ложное оповещение о приближении баллистической ракеты и пообещал принять меры с тем, чтобы подобный инцидент не повторился снова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный филиал телеканала ABC.

“Я приношу извинения за ту боль и растерянность, к которым привел данный инцидент”, — сказал он на пресс-конференции.

Иге подтвердил, что ошибка стала следствием человеческого фактора. По его словам, во время передачи очередной смены, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций ошибочно нажал не на ту кнопку на своем компьютере, в результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы.

“Я проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и другие жители Гавайев”, — признал губернатор, назвав инцидент “досадным и достойным сожаления”.

“Мы изучим варианты того, как можно улучшить соответствующие процедуры с тем, чтобы такого не повторилось снова”, — подчеркнул он.

В частности, по словам губернатора, за отправку сообщений о ракетной угрозе отныне будет отвечать не один человек, а двое.

Как сообщал УНН, жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны сообщения об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия.