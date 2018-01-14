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Губернатор Гавайев извинился за ошибочную ракетную тревогу

Губернатор Гавайев извинился за ошибочную ракетную тревогу

КИЕВ. 14 января. УНН. Губернатор Гавайев Дэвид Иге принес извинения за отправленное жителям этого штата ложное оповещение о приближении баллистической ракеты и пообещал принять меры с тем, чтобы подобный инцидент не повторился снова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный филиал телеканала ABC.

“Я приношу извинения за ту боль и растерянность, к которым привел данный инцидент”, — сказал он на пресс-конференции.

Иге подтвердил, что ошибка стала следствием человеческого фактора. По его словам, во время передачи очередной смены, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций ошибочно нажал не на ту кнопку на своем компьютере, в результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы.

“Я проснулся утром и увидел сообщение о тревоге точно так же, как и другие жители Гавайев”, — признал губернатор, назвав инцидент “досадным и достойным сожаления”.

“Мы изучим варианты того, как можно улучшить соответствующие процедуры с тем, чтобы такого не повторилось снова”, — подчеркнул он.

В частности, по словам губернатора, за отправку сообщений о ракетной угрозе отныне будет отвечать не один человек, а двое.

Как сообщал УНН, жители Гавайских островов получили на мобильные телефоны сообщения об угрозе ракетного удара с требованием немедленно перейти в укрытия.

Источник: УНН
Теги: США
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