При взрыве в центре албанского Шкодера пострадали восемь человек

КИЕВ. 14 января. УНН. Восемь человек пострадали при взрыве в городе Шкодер вблизи границы Албании с Черногорией в субботу, трое из них получили тяжелые ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на черногорскую телекомпанию RTCG.

Взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу, сработало днем ​​в самом центре города, возле офиса сербско-черногорского национального меньшинства. По версии албанской полиции, целью нападения был местный бизнесмен Люльзим Кула. Пострадали восемь человек, трое из них получили тяжелые травмы.

На месте происшествия случайно оказалась съемочная группа RTCG, которая делала сюжет о торговле между черногорцами и албанцами. Сотрудница канала Райка Гардашевич получила легкие ранения и после оказания медицинской помощи была отпущена врачами.

Албанская полиция устроила обзор въезжающих и выезжающих автомобилей с Шкодера и начала расследование происшествия.

Как сообщал УНН, Евросоюз намерен определить 2025 как “дедлайн” — последний срок — для следующей волны расширения, в частности в этом году Албания планирует начать переговоры о вступлении в ЕС.