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За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

За прошедшие сутки в зоне АТО один военный получил ранения

КИЕВ. 14 января. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский военный, один получил боевой травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

“Вторая половина прошедших суток начиная с 15.30 прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато вчера днем, российско-оккупационные группировки впервые в этом году и впервые за время новогодне-рождественского перемирья грубо нарушили Минские договоренности и применили по позициям Вооруженных Сил Украины, кроме пехотного вооружения и минометов, еще и артиллерийские системы”, — говорится в сообщении.

На Донецком направлении противник вел огонь из артиллерийской установки калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного, что на Приазовье. У Павлополя боевики совершили обстрел украинских позиций из 120-мм минометов. Кроме того, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД враг применил в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие — неподалеку Каменки. С гранатометов различных видов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

На Луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.

“В целом, за минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных Сил Украины. В одном случае украинские защитники были вынуждены открывать огонь. В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако один защитник получил боевую травму. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья военнослужащего как удовлетворительное”, - сообщили в штабе.

Источник: УНН
Теги: АТО, раненые, штаб
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