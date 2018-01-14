Новости: Киев
Воскресенье, 14 января 2018, 08:17 • Валентина Мартынюк
Сегодня в Киеве без существенных осадков
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в столице Украины синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В Киеве без существенных осадков”, — говорится в сообщении.
Температура установится на уровне 3-5 ° мороза.
Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины осадков не ожидается.
Источник: УНН
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