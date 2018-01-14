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Сегодня в Киеве без существенных осадков

Сегодня в Киеве без существенных осадков

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня в столице Украины синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“В Киеве без существенных осадков”, — говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 3-5 ° мороза.

Как сообщал УНН, сегодня на большинстве территории Украины осадков не ожидается.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев
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