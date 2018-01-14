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"Челси" в большинстве не сумел победить "Лестер"

"Челси" в большинстве не сумел победить "Лестер"

КИЕВ. 14 января. УНН. На “Стэмфорд Бридж” во встрече 23-го тура АПЛ противостояли друг другу два предыдущих чемпионы Англии — “Челси” принимал “Лестер”, сообщает УНН со ссылкой на “синих”.

В домашней игре с “Лестером” лондонцы оказались в положении команды, играющей вторым номером. “Лисы” мощно начали встречу и впоследствии уверенно контролировали встречу, не позволяя игровому преимуществу перейти в руки хозяев. Только удаление Чилуелла в середине второго тайма позволило “синим” перехватить инициативу и подобраться по статистическим показателям ближе к своему сопернику, но использовать полученную фору команда Конте так и не смогла — 0: 0.

Отметим, что “Челси” по-прежнему не знают побед в 2018 году, сведя 3 из 4 матчей в нулевых ничьих — 47 очков и 3-е место в АПЛ. “Лестер” с 31 пунктом занимает 8-ю строчку.

Как сообщал УНН, “Челси” приобрел полузащитника сборной Англии Баркли.

Источник: УНН
Теги: футбол, Великобритания
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