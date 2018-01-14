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Воскресенье, 14 января 2018, 09:00 • Тарас Джмиль
В Бразилии по меньшей мере 13 человек погибли в масштабном ДТП
КИЕВ. 14 января. УНН. Не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате масштабного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Todo Noticias.
По данным СМИ, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая загорелась в вследствие аварии.
В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.
Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.
Как сообщало УНН, в Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере три человека погибли, 45 получили ранения.
Источник: УНН
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