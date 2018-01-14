Регистрация | Вход |
USD: 28,54 0,0909  EUR: 34,63 0,4517 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 14 января 2018 18:21
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Названы профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие пять лет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Бразилии по меньшей мере 13 человек погибли в масштабном ДТП

В Бразилии по меньшей мере 13 человек погибли в масштабном ДТП

КИЕВ. 14 января. УНН. Не менее 13 человек погибли и 39 получили ранения в субботу в результате масштабного ДТП в бразильском штате Минас-Жерайс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Todo Noticias.

По данным СМИ, столкнулись два микроавтобуса, два джипа и грузовой автомобиль с партией бумаги, которая загорелась в вследствие аварии.

В результате столкновения было перекрыто движение в обоих направлениях по оживленному шоссе, ведущее в большой город Белу-Оризонти.

Состояние большей части пострадавших не вызывает опасений у медиков, сообщают спасательные службы штата.

Как сообщало УНН, в Чехии автобус с пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие, по меньшей мере три человека погибли, 45 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: ДТП, катастрофа, Бразилия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.