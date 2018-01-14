Боевики из гранатометов обстреляли опорный пункт у КПВВ "Гнутово"

КИЕВ. 14 января. УНН. Вчера около 19 часов российско-террористические войска открыли огонь по позициям пограничников со стороны н.п.Октябрь, что на неподконтрольной Украине территории из зенитных установок и гранатометов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Обстрел боевики совершили с ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались в 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, инфраструктура не была повреждена.

Пограничники в ответ огонь не открывали.

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