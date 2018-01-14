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Шевченко дал оценку перехода Ротаня в состояние "Динамо"

Шевченко дал оценку перехода Ротаня в состояние "Динамо"

КИЕВ. 14 января. УНН. Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко дал комментарий по поводу крайнего подписания киевского "Динамо" - капитана национальной команды страны Руслана Ротаня, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Команда №1".

"Я хочу поздравить не только Ротаня, но и "Динамо". Считаю, что это хороший трансфер для киевского клуба. Уверен, что Руслан поможет "динамовцам". Профи до мозга костей, для молодежи он точно будет примером во всем. В игре коллектива появится больше тактических вариантов. Главное, чтобы физически Ротань выдержал, но, судя по той форме, в которой он приезжал в сборную, с этим проблем быть не должно. в общем, в адрес нашего капитана могу сказать только теплые слова", - заявил Шевченко.

Напомним, что Ротань провел первую часть сезона за чешскую "Славию", но в январе вернулся на территории Украины для выступления в составе "бело-синих".

Как сообщал УНН, Ротань в октябре 2017 года получил тренерскую лицензию.

Источник: УНН
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