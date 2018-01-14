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Полиция в Закарпатье устанавливает личность мужчины, погибшего в ДТП

Полиция в Закарпатье устанавливает личность мужчины, погибшего в ДТП

УЖГОРОД-КИЕВ. 14 января. УНН. Вчера вечером, 13 января, при въезде в город Берегово автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, правоохранители выясняют все обстоятельства природы, в частности устанавливают личность погибшего.

"Вчера, 13 января, около 18.50 ч на линию "102" поступило сообщение о ДТП с травмированными при въезде в пгт. Береговое.

Работники полиции на месте установили, что водитель, двигаясь в направлении районного центра по улице Мужайская, совершил наезд на пешехода, который стоял на проезжей части дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. Личность потерпевшего устанавливается. Водитель, 44-летний житель Берегова, согласно заключению врача - трезвый", - говорится в сообщении полиции.

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Автомобиль доставлен на штрафплощадку Береговского отдела полиции. По факту ДТП начали расследование по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

 

Источник: УНН
Теги: ДТП
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