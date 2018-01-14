В РФ считают новые санкции США попыткой влияния на президентские выборы

КИЕВ. 14 января. УНН. В России обвинили США в том, что те с помощью новых санкций хотят повлиять на президентские выборы в РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя ожидаемое появление в США до конца этого месяца двух докладов, содержащих перечень лиц, которые могут быть подведены под американские ограничительные меры, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"До конца января, как мы понимаем, должны появиться два доклада от администрации (президента США) Конгресса в рамках выполнения августовского антироссийского закона", - отметил заместитель главы МИД РФ.

Одна из докладов, по его словам, будет содержать список физических, и, возможно, юридических лиц, которые могут быть подведены под американские санкции, другая, по мнению замглавы МИД, будет охватывать тему эффективности действующих санкций.

"Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов", - сказал он.

При этом, по его словам, Москва принимает меры для противодействия "возможности злонамеренным образом влиять на экономическую ситуацию со стороны оппонентов РФ".

"Будем искать наиболее эффективные формы реагирования на все, что происходит без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективу постепенной нормализации отношений с США", - сказал также Рябков.

По его мнению, перспектива нормализации отношений нужна и РФ, и США, однако она удаляется через подобные действия Вашингтона.

Как сообщал УНН, в Кремле пообещали не оставлять санкции США без ответа.