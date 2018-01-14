Умеров призвал просить международной помощи для спасения Ханского дворца

КИЕВ. 14 января. УНН. Украине необходимо обращаться за помощью к международным организациям, чтобы спасти Ханский дворец в Крыму, который сейчас подвергается реконструкционные работы, которые уничтожают его идентичность. Об этом в эфире "Крим.Реалии" заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, передает УНН.

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, лишают подлинности в процессе так называемой русской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", - заявил Умеров.

В Бахчисарае по инициативе российской власти Крыма продолжаются противоаварийные работы в Ханской дворце. По словам очевидцев, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под весом конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном.

Напомним, ранее Министерство культуры Украины выразили протест по проведению масштабных работ на памятнике национального занчення на территории Бахчисарайского заповедника в оккупированном Крыму.

Сообщается, что во время ремонтных работ был поврежден росписи 18-го века, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка.

27 декабря Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило о зафиксированных фактах ненадлежащего проведения реставрационных работ в "Ханской дворце" в аннексирована Крыма, ставит под угрозу его сохранность.

После этого Минкультуры выступило с инициативой организовать мониторинговую миссию ЮНЕСКО в аннексированного Крыму для осмотра состояния памятников на территории полуострова.