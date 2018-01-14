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В Сумах мужчина стрелял в магазине, есть раненые

В Сумах мужчина стрелял в магазине, есть раненые

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КИЕВ. 14 января. УНН. Патрульные в Сумах задержали мужчину, который устроил стрельбу по людям в магазине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Сумской области.

"Происшествие случилось ночью, на улице Привокзальной. Патрулируя улицу, возле одного из магазинов, инспекторы заметили группу граждан, которые общались на слишком повышенных тонах. Стражи порядка остановились и направились к гражданам, чтобы предупредить дальнейшую драку. В этот момент из палатки вблизи магазина, выбежал двое мужчин, один из которых пытался бросить в другой стулом", - говорится в сообщении.

Полицейские скомандовали всем остановиться и быть на месте. После этого другой человек бросился бежать, а гражданин, который держал в руках стул, сообщил, что его оппонент только что стрелял в него и его товарища. Инспекторы побежали за ним. Во время преследования стражи порядка заметили, что в его руке действительно находится предмет, похожий на пистолет. Впоследствии беглеца задержали.

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Как выяснилось, в магазине между задержанным мужчиной и компанией граждан возник конфликт, который, предварительно, закончился четырьмя выстрелами из предмета, похожего на пистолет.

В результате его действия 31- и 49-летние мужчины получили телесные повреждения.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК.

Источник: УНН
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