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Пятнадцатилетняя украинка попала в основу Australian Open и установила рекорд турнира

Пятнадцатилетняя украинка попала в основу Australian Open и установила рекорд турнира

КИЕВ. 14 января. УНН. Действующая чемпионка юниорского Australian Open 15-летняя украинка Марта Костюк одержала победу в финале квалификации, тем самым завоевав себе место в основной сетке взрослого турнира. Соответствующая информация содержится на официальном сайте Australian Open, передает УНН.

В финальном круге отборочного турнира украинка обыграла сто двадцать шестую ракетку мира по индексу WTA, чешку Барбора Крейчикову со счетом 6:3, 5:7, 6:0.

Костюк стала четвертой действующей чемпионкой юниорского Australian Open 18 лет, которой удалось пробиться в основу взрослого турнира.

Отметим, что 15-летняя украинка стала самой молодой участницей Australian Open. Первой соперницей украински в основе станет двадцать седьмая ракетка мира китаянка Шуай Пенг.

Напомним, 13 января Костюк одержала вторую победу на своем дебютном взрослом турнире из серии Большого шлема и вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), победив соперницу из Чили Даниэла Сигел со счетом 1: 6, 6: 4, 6: 2.

Источник: УНН
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