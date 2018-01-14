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На Львовщине в горах травмировались двенадцать лыжников

На Львовщине в горах травмировались двенадцать лыжников

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 января. УНН. На протяжении прошедших суток спасатели оказали помощь двенадцати травмированным лыжникам, отдыхавшим на горнолыжных курортах Львовской области. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Львовщины, передает УНН.

Вчера, спасатели Славского поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы спустили с гор 12 травмированных туристов.

Во время катания на трассах гор Тростян и Высокий Верх лыжники получили травмы головы, рук и ног.

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Спасатели спустили травмированных к подножию гор и передали медикам для оказания дальнейшей помощи.

Источник: УНН
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