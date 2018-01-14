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Иранский танкер затонул в водах Китайского моря

Иранский танкер затонул в водах Китайского моря

КИЕВ. 14 января. УНН. Иранский танкер "Sanchi", на котором в течение недели после аварии пылал пожар, в воскресенье затонул в Восточно-Китайском море, оставив вокруг себя горящую нефтяное пятно. Об этом заявили в воскресенье китайские государственные СМИ, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Центральный телеканал Китая (CCTV) заявил, что танкер Sanchi, который дрейфовал все время после аварии, "внезапно вспыхнул" около полудня по местному времени.

"В настоящее время он уже утонул", - отметили в CCTV, цитируя Шанхайский морской поисково-спасательный центр. Телеканал показал видео башни высокого черного дыма и пламени, которые поднимались над поверхностью воды.

Государственное управление по вопросам океана Китая заявило, что, поскольку взорвался корпус судна, большое количество нефти в окружающих водах вспыхнула, цитирует заявление организации официальное агентство Xinhua. В Управлении заявили, что будут расширять сферу мониторинга и "быстро установят объем распространение и дрейф нефтяного утечки" из Sanchi.

Как сообщал УНН, спасательная команда обнаружила тела по крайней мере двух человек на иранском танкере в Восточно-Китайском море. Это означает, что остальные 29 членов команды до сих пор остаются пропавшими без вести.

Как отмечает издание, министр иностранных дел Китая Ван Йи сообщил своему иранскому коллеге Мухаммаду Джаваду Зарифу во время телефонного разговора, что "до тех пор, пока будет оставаться 1 процент надежды, Китай будет продолжать выполнять 100 процентов усилий", чтобы спасти остальных членов экипажа.

Сообщается, что команда судна состояла из 30 иранцев и двух граждан Бангладеш.

Источник: УНН
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