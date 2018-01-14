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На Закарпатье пограничники обнаружили картины австрийского художника Нигга Йозефа

На Закарпатье пограничники обнаружили картины австрийского художника Нигга Йозефа

фотогалерея

КИЕВ. 14 января. УНН. На Закарпатье в пункте пропуска пограничники обнаружили "Цветочные натюрморты" известного австрийского художника Нигга Йозефа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, две картины, которые, возможно, имеют культурную или историческую ценность и принадлежат всемирно известному австрийскому художнику, обнаружили сегодня около полудня пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска "Лужники".

Картины пограничники совместно с таможенниками нашли среди посылок, которые перевозились одним из рейсовых автобусов, который возвращался в Украину под управлением нашего соотечественника.

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"В ходе осмотра данного автобуса были обнаружены 2 картины. Предварительно - это полотна из коллекции "Цветочные натюрморты" австрийского художника Нигга Йозефа", - говорится в сообщении.

Сейчас картины изъяты и переданы на экспертизу, которая установит их происхождение.

Источник: УНН
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