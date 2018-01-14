"Динамо" отправилось в Испанию на первый зимний тренировочный сбор

КИЕВ. 14 января. УНН. Киевское "Динамо" в составе 31 футболиста и тренерской делегации отправились в Марбелью (Испании), где команда проведет первый в нынешнем году тренировочный сбор. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих", передает УНН.

Александр Хацкевич во время первого сбора рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари: Бущан, Коваль, Рудько, Маханьков;

Защитники: Шабанов, Пантич, Морозюк, Пиварич, Бурда, Хачериди, Миколенко, Кадар, Кендзера, Попов;

Полузащитники: Ротань, Вербич, Шепелев, Цыганков, Сидорчук, Гармаш, Гусев, Гонсалес, Буяльский, Шапаренко, Алибеков, Смирный, Калитвинцев;

Нападающие: Мораес, Беседин, Русин, Хльобас.

Отметим, что из-за проблем со здоровьем вынужден пропустить первый сбор Мбокани.

Как сообщалось ранее, "динамовцы" проведут 5-ть спаррингов в рамках первого тренировочного сбора.