Синоптики предупредили о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области

КИЕВ. 14 января. УНН. 14-15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня). Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

"В связи со снегопадами, 14-15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня)", - сообщается.

Напомним, 6-8 января главный управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области предупреждало об угрозе схода снежных лавин и наводнений.