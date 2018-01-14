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Синоптики предупредили о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области

Синоптики предупредили о лавинной опасности в горах Ивано-Франковской области

КИЕВ. 14 января. УНН. 14-15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня). Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

"В связи со снегопадами, 14-15 января в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровня)", - сообщается.

Напомним, 6-8 января главный управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Ивано-Франковской области предупреждало об угрозе схода снежных лавин и наводнений.

Источник: УНН
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