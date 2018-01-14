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В Госдуме РФ прокомментировали инцидент с Российским центром науки в Киеве

В Госдуме РФ прокомментировали инцидент с Российским центром науки в Киеве

КИЕВ. 14 января. УНН. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко (КПРФ) призвал правительство РФ отреагировать на действия активистов, которые накануне обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. Об этом он в воскресенье заявил изданию РИА Новости, передает УНН.

"Это же дипломатическая организация ... Это свидетельствует об уровне охраны порядка в Украине. Наверное, нужно послать ноту подходящую. Это же не просто чье-то учреждение, это же (государственное - ред.) учреждение, официальное", - отметил Бортко.

Накануне радикалы обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. Ведомство уже вернулось к работе. Замок из ворот сняли в тот же день.

Это не первый подобный инцидент за последние дни, сообщает издание - в рождественскую ночь было совершено нападение на центр: здание облили красной краской, пытались разбить стекло на фасаде. Отмечается, что посольство России в Киеве отправило в МИД страны ноту протеста.

Напомним, 13 января ответственность за цепи на учреждении взяла на себя организация "Черный Комитет", заявив, что в субботу ее представители "закрыли" Российский центр науки и культуры в Киеве.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, нота
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