В Генштабе ВСУ заработал Совет резервистов

КИЕВ. 14 января. УНН. Для более чем сто сорока тысяч военных, которые служат в оперативном резерве, в Вооруженных Силах Украины заработал Совет резервистов. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров, передает УНН.

В Вооруженных Силах Украины проходят службу в оперативном резерве более 140 000 резервистов, подавляющее большинство которых - это бывшие мобилизованы с боевым опытом, которых после завершения срока службы зачислили в оперативный резерв, который является обязательным при особом периоде, отметили в ведомства.

Сообщается, что сейчас ведется работа по переходу от обязательной службы в резерве в добровольной с подписанием контракта на службу в военном резерве. С целью совместной разработки путей такого перехода при Генеральном штабе ВСУ создали Совет резервистов Вооруженных Сил Украины.

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"Наша цель - формирование добровольного резерва из лиц, которые по собственному желанию заключать контракт с командиром своей бригады, которые самостоятельно прибывают на собрание и выполняют обязанности в составе своей части", - отметил начальник отдела внедрения службы в резерве мобилизационного управления Главного управления персонала Генштаба ВСУ Михаил Щербина.

Сообщается, что сформировали Совет резервистов, который будет выполнять функции коллективного совещательного органа при Генеральном штабе, резервисты из боевых бригад всех видов и отдельных родов войск ВСУ. Путем голосования был избран председатель, заместитель и секретарь Совета.