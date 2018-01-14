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Украинец забросил победную шайбу в игре Суперфинала Континентального кубка

Украинец забросил победную шайбу в игре Суперфинала Континентального кубка

КИЕВ. 14 января. УНН. Гол украинского нападающего Андрея Михнова принес минской "Юности" положительный результат во втором поединке домашнего для белорусской команды Суперфинала Континентального кубка IIHF, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

При счете 4: 4 в противостоянии с британским "Шеффилд Стилерз" победную шайбу забросил форвард Михнов - 5: 4.

Таким образом, "Юность" праздновала вторую победу, ведь в первом туре был обыгран итальянский ХК "Ренон" (2: 1). Белорусы с 6-ю очками возглавляют турнира таблицу. На один пункт отстает "Номад" из Астаны.

Заметим, что в решающей игре за Кубок "Юность" встретится с "Номадом".

Добавим также, от Украины за трофей боролся ХК "Донбасс", но не сумел пройти групповой этап второго этапа.

 

Источник: УНН
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